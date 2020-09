Le gaucher canadien est surprenant. Alors que l’on pensait qu’il était définitivement un joueur de « dur », il parvient aussi à poser son jeu sur l’ocre. Même si hier, son match face à Dimitrov n’a pas atteint des sommets, Denis est allé chercher la victoire en étant le plus entreprenant.

Sa satisfaction était donc logique après cette qualification pour le dernier carré : « C’est incroyable de battre un joueur comme Grigor. C’est quelqu’un que j’admire depuis que je suis chez les juniors. Je suis vraiment un grand fan de son jeu. J’ai eu des matchs difficiles contre lui. Obtenir la victoire, c’est un grand pas pour moi surtout au niveau de ma confiance. Savoir que je peux battre un joueur de cette catégorie, de ce niveau, c’est très important pour la suite de ma carrière. Je suis vraiment très heureux du résultat aujourd’hui et de ma semaine dans l’ensemble. J’ai joué beaucoup de matchs difficiles et j’ai géré le décalage horaire et la fatigue, ce qui n’est pas facile. Je suis vraiment content de la façon dont j’ai géré cette situation »