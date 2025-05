Ben Shelton, balayé par Jaume Munar au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (6−2, 6–1), a été inter­rogé par le Corriere dello Sport sur les coulisses du retour de suspen­sion du numéro 1 mondial, Jannik Sinner.

« Les regards sont‐ils diffé­rents sur Sinner dans les vestiaires ? Je peux parler pour moi, je l’ai toujours traité de la même manière. Je suis content qu’il soit de retour », a répondu le 13e joueur mondial.

