Auteur de belles perfor­mances sur terre battue depuis le début de la saison, Lorenzo Musetti a fait son entrée dans le top 10 mondial (numéro 9).

Un clas­se­ment hono­rable mais qui, selon Simone Tartarini, son entraî­neur, ne veut à priori rien dire. Il a notam­ment révélé à nos confrères d’Ubitennis ne pas s’at­tarder sur le clas­se­ment adverse, tant il peut réserver de mauvaises surprises.

« On ne regarde plus les tableaux d’af­fi­chage comme il y a dix ans. Il y a des tirages qui paraissent compli­qués et qui s’ouvrent, et d’autres qui paraissent simples mais qui cachent des pièges. L’expérience nous apprend que tout peut arriver. Si Lorenzo joue bien le premier match, je suis sûr qu’il le ramè­nera à la maison (le trophée). Mais aujourd’hui, entre le numéro 20 et le numéro 50 mondial, les diffé­rences sont minimes. Bublik l’a dit en riant avec Layani à Madrid, et aussi avec Zverev : ‘il y a cinq ou six ans, il y avait plus de distance, main­te­nant tout est beau­coup plus proche.’ Après Madrid, il a eu une petite surcharge dans le bras droit, en jouant tant de matches, y compris en double. Il a pris des anti­dou­leurs, main­te­nant c’est fini et il va bien. »

L’Italien fera son entrée en lice au Masters 1000 de Rome ce vendredi 9 mai, à domicile.