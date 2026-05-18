Vainqueur à Rome d’un sixième titre consé­cutif en Masters 1000, Jannik Sinner empile les records.

Co‐entraîneur du numéro 1 mondial aux côtés de Darren Cahill, Simone Vagnozzi s’est exprimé après le sacre histo­rique de son joueur, tombeur de Casper Ruud en finale. Et il a révélé le secret du clan Sinner.

« Il me rend fier, sa force mentale est incroyable. Ce qu’il accom­plit depuis deux mois est incroyable. Le secret de l’équipe, c’est que nous sommes tous des gens qui faisons ce métier non pas parce que nous sommes avec le numéro un mondial, mais parce que nous aimons ce que nous faisons », a déclaré le coach italien dans des propos relayés par Ubitennis.