Accueil ATP ATP - Rome

Simone Vagnozzi, coach de Jannik Sinner : « C’est le secret de notre équipe »

Par
Baptiste Mulatier
-
2018

Vainqueur à Rome d’un sixième titre consé­cutif en Masters 1000, Jannik Sinner empile les records. 

Co‐entraîneur du numéro 1 mondial aux côtés de Darren Cahill, Simone Vagnozzi s’est exprimé après le sacre histo­rique de son joueur, tombeur de Casper Ruud en finale. Et il a révélé le secret du clan Sinner. 

« Il me rend fier, sa force mentale est incroyable. Ce qu’il accom­plit depuis deux mois est incroyable. Le secret de l’équipe, c’est que nous sommes tous des gens qui faisons ce métier non pas parce que nous sommes avec le numéro un mondial, mais parce que nous aimons ce que nous faisons », a déclaré le coach italien dans des propos relayés par Ubitennis.

Publié le lundi 18 mai 2026 à 12:17

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥