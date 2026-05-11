Vainqueur de ses 24 derniers matchs, Jannik Sinner tente à Rome de conquérir le dernier Masters 1000 manquant à son palmarès.
Avant son troisième tour programmé ce lundi face à l’Australien Alexei Popyrin, 60e mondial, son entraîneur, Simone Vagnozzi, a donné une interview à Sky Sports Italia dans laquelle il a évoqué l’exigence et la concentration de son joueur pendant les matchs.
« On le voit très concentré, focus, mais il remarque tout. Absolument tout ! Je ne peux même pas m’assoir un seul instant de travers, car il vous observe ! Après le match, il vous le dira », a raconté le coach du numéro 1 mondial.
🎙️: Is there something that touches Jannik during a match ?— jannik sinner files (@jannik_files) May 10, 2026
Vagnozzi : “You see him very concentrated, focused, but he notices everything. Everything !
I can’t even sit one moment in a bad way because he watches you ! After the match he will tell you.” 😭 pic.twitter.com/gUY926dEBq
La pression est forte sur les épaules de l’Italien à Rome.
Publié le lundi 11 mai 2026 à 08:21