Vainqueur de ses 24 derniers matchs, Jannik Sinner tente à Rome de conquérir le dernier Masters 1000 manquant à son palmarès.

Avant son troi­sième tour programmé ce lundi face à l’Australien Alexei Popyrin, 60e mondial, son entraî­neur, Simone Vagnozzi, a donné une inter­view à Sky Sports Italia dans laquelle il a évoqué l’exigence et la concen­tra­tion de son joueur pendant les matchs.

« On le voit très concentré, focus, mais il remarque tout. Absolument tout ! Je ne peux même pas m’as­soir un seul instant de travers, car il vous observe ! Après le match, il vous le dira », a raconté le coach du numéro 1 mondial.

🎙️: Is there some­thing that touches Jannik during a match ?



Vagnozzi : “You see him very concen­trated, focused, but he notices every­thing. Everything !



I can’t even sit one moment in a bad way because he watches you ! After the match he will tell you.” 😭 pic.twitter.com/gUY926dEBq — jannik sinner files (@jannik_files) May 10, 2026

La pres­sion est forte sur les épaules de l’Italien à Rome.