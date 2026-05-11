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Simone Vagnozzi, coach de Jannik Sinner : « Je ne peux même pas m’as­soir un seul instant de travers, car il vous observe et après le match, il vous le dira »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur de ses 24 derniers matchs, Jannik Sinner tente à Rome de conquérir le dernier Masters 1000 manquant à son palmarès.

Avant son troi­sième tour programmé ce lundi face à l’Australien Alexei Popyrin, 60e mondial, son entraî­neur, Simone Vagnozzi, a donné une inter­view à Sky Sports Italia dans laquelle il a évoqué l’exigence et la concen­tra­tion de son joueur pendant les matchs.

« On le voit très concentré, focus, mais il remarque tout. Absolument tout ! Je ne peux même pas m’as­soir un seul instant de travers, car il vous observe ! Après le match, il vous le dira », a raconté le coach du numéro 1 mondial. 

La pres­sion est forte sur les épaules de l’Italien à Rome.

Publié le lundi 11 mai 2026 à 08:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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