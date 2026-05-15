Alors que la deuxième demi‐finale du Masters 1000 de Rome entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev tenait toutes ses promesses, la pluie est malheu­reu­se­ment venue perturber cet excellent match.

Si dans un premier temps, après quelques gouttes, les deux joueurs étaient d’ac­cord pour conti­nuer, c’est fina­le­ment le numéro 1 mondial qui a décidé d’in­ter­peller l’ar­bitre de chaise alors que la pluie redou­blait d’intensité.

🦊: “It’s pouring ! What do you mean ? But what do you mean ? The problem is the lines, what if I slip on the lines. I cannot make a deci­sion, but it’s pouring!”



Chair umpire : “I don’t know!”



Jannik’s reac­tion : pic.twitter.com/MZvths367q — jannik sinner files (@jannik_files) May 15, 2026

« Il pleut des cordes ! Qu’est‐ce que vous voulez dire ? Mais qu’est‐ce que tu veux faire ? Le problème, ce sont les lignes, et si je glisse sur une ligne ? Je ne peux pas prendre de déci­sion, mais il pleut des cordes ! », a lâché Sinner avant la réponse peu convain­cante d’Aurélie Tourte : « Je ne sais pas. »

Le match a fina­le­ment été rapi­de­ment suspendu.