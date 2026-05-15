Alors que la deuxième demi‐finale du Masters 1000 de Rome entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev tenait toutes ses promesses, la pluie est malheureusement venue perturber cet excellent match.
Si dans un premier temps, après quelques gouttes, les deux joueurs étaient d’accord pour continuer, c’est finalement le numéro 1 mondial qui a décidé d’interpeller l’arbitre de chaise alors que la pluie redoublait d’intensité.
🦊: “It’s pouring ! What do you mean ? But what do you mean ? The problem is the lines, what if I slip on the lines. I cannot make a decision, but it’s pouring!”— jannik sinner files (@jannik_files) May 15, 2026
Chair umpire : “I don’t know!”
Jannik’s reaction : pic.twitter.com/MZvths367q
« Il pleut des cordes ! Qu’est‐ce que vous voulez dire ? Mais qu’est‐ce que tu veux faire ? Le problème, ce sont les lignes, et si je glisse sur une ligne ? Je ne peux pas prendre de décision, mais il pleut des cordes ! », a lâché Sinner avant la réponse peu convaincante d’Aurélie Tourte : « Je ne sais pas. »
Le match a finalement été rapidement suspendu.
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 22:39