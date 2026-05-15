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Sinner à l’ar­bitre avant l’in­ter­rup­tion du match contre Medvedev : « Qu’est‐ce que vous voulez dire ? Il pleut des cordes ! Et si je glisse sur une ligne ? »

Par
Thomas S
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Alors que la deuxième demi‐finale du Masters 1000 de Rome entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev tenait toutes ses promesses, la pluie est malheu­reu­se­ment venue perturber cet excellent match.

Si dans un premier temps, après quelques gouttes, les deux joueurs étaient d’ac­cord pour conti­nuer, c’est fina­le­ment le numéro 1 mondial qui a décidé d’in­ter­peller l’ar­bitre de chaise alors que la pluie redou­blait d’intensité. 

« Il pleut des cordes ! Qu’est‐ce que vous voulez dire ? Mais qu’est‐ce que tu veux faire ? Le problème, ce sont les lignes, et si je glisse sur une ligne ? Je ne peux pas prendre de déci­sion, mais il pleut des cordes ! », a lâché Sinner avant la réponse peu convain­cante d’Aurélie Tourte : « Je ne sais pas. »

Le match a fina­le­ment été rapi­de­ment suspendu. 

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 22:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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