Jannik Sinner a dû batailler sur deux jours pour venir à bout de Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome (6−2, 5–7, 6–4) et ainsi enregistrer une 28e victoire d’affilée.
En conférence de presse, le numéro 1 mondial a montré qu’il n’aimait pas les « si » lorsqu’il a été interrogé sur l’importance du public dans ce succès arraché dans la difficulté.
Q. On vous a rarement vu aussi expressif pendant un match, notamment dans votre manière de puiser l’énergie du public. Pensez‐vous que vous auriez pu l’emporter si vous n’aviez pas joué à domicile ?
JANNIK SINNER : Je ne sais pas. C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Désolé.
A noter que dimanche, l’Italien aura l’occasion en finale contre Casper Ruud de remporter le seul Masters 1000 qui manque à son palmarès.
Publié le samedi 16 mai 2026 à 18:54