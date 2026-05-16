Jannik Sinner a dû batailler sur deux jours pour venir à bout de Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome (6−2, 5–7, 6–4) et ainsi enre­gis­trer une 28e victoire d’affilée.

En confé­rence de presse, le numéro 1 mondial a montré qu’il n’ai­mait pas les « si » lors­qu’il a été inter­rogé sur l’im­por­tance du public dans ce succès arraché dans la difficulté.

Q. On vous a rare­ment vu aussi expressif pendant un match, notam­ment dans votre manière de puiser l’énergie du public. Pensez‐vous que vous auriez pu l’emporter si vous n’aviez pas joué à domicile ?

JANNIK SINNER : Je ne sais pas. C’est une ques­tion à laquelle je ne peux pas répondre. Désolé.

A noter que dimanche, l’Italien aura l’oc­ca­sion en finale contre Casper Ruud de remporter le seul Masters 1000 qui manque à son palmarès.