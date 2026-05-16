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Sinner à un jour­na­liste après sa victoire contre Medvedev : « C’est une ques­tion à laquelle je ne peux pas répondre. Désolé »

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner a dû batailler sur deux jours pour venir à bout de Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome (6−2, 5–7, 6–4) et ainsi enre­gis­trer une 28e victoire d’affilée. 

En confé­rence de presse, le numéro 1 mondial a montré qu’il n’ai­mait pas les « si » lors­qu’il a été inter­rogé sur l’im­por­tance du public dans ce succès arraché dans la difficulté. 

Q. On vous a rare­ment vu aussi expressif pendant un match, notam­ment dans votre manière de puiser l’énergie du public. Pensez‐vous que vous auriez pu l’emporter si vous n’aviez pas joué à domicile ?

JANNIK SINNER : Je ne sais pas. C’est une ques­tion à laquelle je ne peux pas répondre. Désolé.

A noter que dimanche, l’Italien aura l’oc­ca­sion en finale contre Casper Ruud de remporter le seul Masters 1000 qui manque à son palmarès.

Publié le samedi 16 mai 2026 à 18:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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