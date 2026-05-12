Accueil ATP ATP - Rome

Sinner à un pas de Djokovic, Becker se marre : « Jannik a une belle petite série en cours… »

Par
Baptiste Mulatier
-
311

Premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 consé­cu­tifs, Jannik Sinner peut égale­ment devenir le premier à décro­cher tous les titres possibles dans cette caté­gorie de tour­nois en cas de sacre à Rome.

L’Italien n’est par ailleurs plus qu’à deux victoires du record de succès consé­cu­tifs en Masters 1000, détenu par Novak Djokovic avec 31 victoires de rang.

Impressionné par la domi­na­tion du Transalpin, Boris Becker a réagi avec humour sur les réseaux sociaux : « Jannik a une belle petite série en cours… lol. »

S’il bat son compa­triote Andrea Pellegrino (155e mondial), surprise du tournoi, Jannik Sinner égalera la plus belle série de Novak Djokovic en Masters 1000. Rien que ça. 

Publié le mardi 12 mai 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥