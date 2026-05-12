Premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 consécutifs, Jannik Sinner peut également devenir le premier à décrocher tous les titres possibles dans cette catégorie de tournois en cas de sacre à Rome.
L’Italien n’est par ailleurs plus qu’à deux victoires du record de succès consécutifs en Masters 1000, détenu par Novak Djokovic avec 31 victoires de rang.
Impressionné par la domination du Transalpin, Boris Becker a réagi avec humour sur les réseaux sociaux : « Jannik a une belle petite série en cours… lol. »
Jannik has a nice little streak going … lol https://t.co/5Ix0KXsGhh— Boris Becker (@TheBorisBecker) May 11, 2026
S’il bat son compatriote Andrea Pellegrino (155e mondial), surprise du tournoi, Jannik Sinner égalera la plus belle série de Novak Djokovic en Masters 1000. Rien que ça.
Publié le mardi 12 mai 2026 à 11:26