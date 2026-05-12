Premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 consé­cu­tifs, Jannik Sinner peut égale­ment devenir le premier à décro­cher tous les titres possibles dans cette caté­gorie de tour­nois en cas de sacre à Rome.

L’Italien n’est par ailleurs plus qu’à deux victoires du record de succès consé­cu­tifs en Masters 1000, détenu par Novak Djokovic avec 31 victoires de rang.

Impressionné par la domi­na­tion du Transalpin, Boris Becker a réagi avec humour sur les réseaux sociaux : « Jannik a une belle petite série en cours… lol. »

Jannik has a nice little streak going … lol https://t.co/5Ix0KXsGhh — Boris Becker (@TheBorisBecker) May 11, 2026

S’il bat son compa­triote Andrea Pellegrino (155e mondial), surprise du tournoi, Jannik Sinner égalera la plus belle série de Novak Djokovic en Masters 1000. Rien que ça.