Interrogé en confé­rence de presse sur son parcours remar­quable après trois mois d’ab­sence, Jannik Sinner s’est montré très fier de lui. Si l’Italien avait évoqué ne rien attendre de ce tournoi quelques semaines aupa­ra­vant, il se dit plutôt surpris, après sa finale perdue contre Carlos Alcaraz, de la tour­nure des évène­ments sur cette surface.

« Je suis très heureux de ce tournoi. Après trois mois d’arrêt, j’ai repris ici, sur une surface que j’aime peut‐être un peu moins, donc atteindre la finale, c’est bien et ça veut dire beau­coup pour moi. Je suis plus proche que prévu d’une certaine manière. J’ai des choses à améliorer, notam­ment au niveau de mes dépla­ce­ments sur cette surface mais ça me donne de la confiance sur ma capa­cité à déve­lopper du bon tennis à Paris. »