Jannik Sinner arrive chez lui à Rome comme l’immense favori, fort de sa série de cinq Masters 1000 consé­cu­tifs remportés, ainsi que de l’absence de son grand rival, Carlos Alcaraz, pour une durée indéterminée.

Interrogé en confé­rence de presse, l’Italien est revenu sur ses précé­dents titres et surtout sur son objectif qui approche à grands pas, lui qui veut remporter le plus de Grands Chelems possible.

« Eh bien, je pense que le titre le plus pres­ti­gieux et le plus impor­tant restera toujours un Grand Chelem. Ce sera à Paris. J’espère y être au sommet de ma forme physique et mentale. Bien sûr, le tournoi qui s’annonce est très impor­tant pour moi.J’ai obtenu d’excellents résul­tats, surtout cette année, sur terre battue. Cela me donne confiance. En même temps, il faut aussi prendre soin de son corps et de son esprit de la meilleure façon possible. Nous avons décidé ici de nous reposer un peu plus, puis nous verrons comment les choses évoluent » a déclaré le numéro un mondial.