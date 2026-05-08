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Sinner confirme son objectif à venir : « Eh bien, je pense que le titre le plus pres­ti­gieux et le plus impor­tant restera toujours un Grand Chelem. Ce sera à Paris »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Roland Garros 2025 - ITF -

Jannik Sinner arrive chez lui à Rome comme l’immense favori, fort de sa série de cinq Masters 1000 consé­cu­tifs remportés, ainsi que de l’absence de son grand rival, Carlos Alcaraz, pour une durée indéterminée.

Interrogé en confé­rence de presse, l’Italien est revenu sur ses précé­dents titres et surtout sur son objectif qui approche à grands pas, lui qui veut remporter le plus de Grands Chelems possible. 

« Eh bien, je pense que le titre le plus pres­ti­gieux et le plus impor­tant restera toujours un Grand Chelem. Ce sera à Paris. J’espère y être au sommet de ma forme physique et mentale. Bien sûr, le tournoi qui s’annonce est très impor­tant pour moi.J’ai obtenu d’excellents résul­tats, surtout cette année, sur terre battue. Cela me donne confiance. En même temps, il faut aussi prendre soin de son corps et de son esprit de la meilleure façon possible. Nous avons décidé ici de nous reposer un peu plus, puis nous verrons comment les choses évoluent » a déclaré le numéro un mondial. 

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 08:43

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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