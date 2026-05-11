Accueil ATP ATP - Rome

Sinner dépasse Federer et fonce sur Djokovic

Par
Thomas S
-
66
Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 10/04/2026 -

En l’ab­sence de Carlos Alcaraz, blessé et forfait pour le reste de la saison sur terre battue, Jannik Sinner ne se fait pas prier pour engranger les victoires et marquer l’histoire. 

Une semaine après être devenu le premier joueur de l’his­toire à remporter cinq Masters 1000 de rang, l’ac­tuel numéro 1 mondial n’est plus qu’à deux victoires de marquer encore un peu plus l’his­toire de cette pres­ti­gieuse caté­gorie de tournoi, et du tennis. 

En effet, après sa démons­tra­tion face à Alexei Popyrin, ce lundi, au troi­sième tour du tournoi de Rome (6−2, 6–0 en 1h), l’Italien a décroché sa 30e victoire de suite en Masters 1000, dépas­sant ainsi les 29 succès de rang de Roger Federer.

Autant dire que Novak Djokovic (31 victoires d’af­filée) a du souci à se faire. 

Publié le lundi 11 mai 2026 à 19:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥