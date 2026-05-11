En l’ab­sence de Carlos Alcaraz, blessé et forfait pour le reste de la saison sur terre battue, Jannik Sinner ne se fait pas prier pour engranger les victoires et marquer l’histoire.

Une semaine après être devenu le premier joueur de l’his­toire à remporter cinq Masters 1000 de rang, l’ac­tuel numéro 1 mondial n’est plus qu’à deux victoires de marquer encore un peu plus l’his­toire de cette pres­ti­gieuse caté­gorie de tournoi, et du tennis.

En effet, après sa démons­tra­tion face à Alexei Popyrin, ce lundi, au troi­sième tour du tournoi de Rome (6−2, 6–0 en 1h), l’Italien a décroché sa 30e victoire de suite en Masters 1000, dépas­sant ainsi les 29 succès de rang de Roger Federer.

The moment Jannik Sinner got his 30th conse­cu­tive win in Masters events



He ties Djokovic for the 2nd longest streak ever



Djokovic – 31

Djokovic, 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 – 30

Federer – 29

Nadal – 23

Sampras – 19



Marching towards the top of a legen­dary list



🇮🇹🦊 pic.twitter.com/DJhytECeju — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 11, 2026

Autant dire que Novak Djokovic (31 victoires d’af­filée) a du souci à se faire.