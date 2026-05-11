En l’absence de Carlos Alcaraz, blessé et forfait pour le reste de la saison sur terre battue, Jannik Sinner ne se fait pas prier pour engranger les victoires et marquer l’histoire.
Une semaine après être devenu le premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 de rang, l’actuel numéro 1 mondial n’est plus qu’à deux victoires de marquer encore un peu plus l’histoire de cette prestigieuse catégorie de tournoi, et du tennis.
En effet, après sa démonstration face à Alexei Popyrin, ce lundi, au troisième tour du tournoi de Rome (6−2, 6–0 en 1h), l’Italien a décroché sa 30e victoire de suite en Masters 1000, dépassant ainsi les 29 succès de rang de Roger Federer.
The moment Jannik Sinner got his 30th consecutive win in Masters events— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 11, 2026
He ties Djokovic for the 2nd longest streak ever
Djokovic – 31
Djokovic, 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 – 30
Federer – 29
Nadal – 23
Sampras – 19
Marching towards the top of a legendary list
🇮🇹🦊 pic.twitter.com/DJhytECeju
Autant dire que Novak Djokovic (31 victoires d’affilée) a du souci à se faire.
Publié le lundi 11 mai 2026 à 19:38