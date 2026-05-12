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Sinner écrit encore l’his­toire : « Je n’ai pas réalisé que j’étais capable de riva­liser avec Federer, Nadal et Djokovic »

Par
Thomas S
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Qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Rome après une nouvelle victoire plein de maîtrise face à son compa­triote, Andrea Pellegrino (6−2, 6–3), Jannik Sinner a donc décroché un 31e succès de suite en Masters 1000, égalant au passage le record absolu de Novak Djokovic.

Interrogé en confé­rence de presse sur cette manière d’écrire l’his­toire aux côtés des légendes de ce sport, le numéro 1 mondial a une fois de plus fait preuve de retenue et d’hu­mi­lité. Sa marque de fabrique. 

« Je n’ai pas réalisé à un moment précis que j’étais capable de riva­liser avec Federer, Nadal et Djokovic. C’est quelque chose qui vient avec le temps. Si tu veux être un bon joueur de tennis, tu dois savoir jouer sur toutes les surfaces et donner le maximum dans tous les tour­nois. Le mental fait toute la diffé­rence et tout dépend de la façon dont tu gères certaines choses pendant le tournoi. Avec mon équipe, nous sommes sur la bonne voie. Mon travail consiste à rester concentré sur le présent et à comprendre ce que sera le tennis à l’avenir. À mon avis, il sera de plus en plus rapide et le service deviendra une arme encore plus importante. »

Publié le mardi 12 mai 2026 à 19:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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