Qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Rome après une nouvelle victoire plein de maîtrise face à son compa­triote, Andrea Pellegrino (6−2, 6–3), Jannik Sinner a donc décroché un 31e succès de suite en Masters 1000, égalant au passage le record absolu de Novak Djokovic.

Interrogé en confé­rence de presse sur cette manière d’écrire l’his­toire aux côtés des légendes de ce sport, le numéro 1 mondial a une fois de plus fait preuve de retenue et d’hu­mi­lité. Sa marque de fabrique.

« Je n’ai pas réalisé à un moment précis que j’étais capable de riva­liser avec Federer, Nadal et Djokovic. C’est quelque chose qui vient avec le temps. Si tu veux être un bon joueur de tennis, tu dois savoir jouer sur toutes les surfaces et donner le maximum dans tous les tour­nois. Le mental fait toute la diffé­rence et tout dépend de la façon dont tu gères certaines choses pendant le tournoi. Avec mon équipe, nous sommes sur la bonne voie. Mon travail consiste à rester concentré sur le présent et à comprendre ce que sera le tennis à l’avenir. À mon avis, il sera de plus en plus rapide et le service deviendra une arme encore plus importante. »