Avec désor­mais 33 victoires consé­cu­tives en Masters 1000, Jannik Sinner a déjà fait tomber le record de Novak Djokovic.

En ce qui concerne les plus longues séries de victoires depuis la créa­tion de l’ATP Tour, l’Italien égale Andy Murray grâce à sa victoire contre Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome.

Avec 28 succès de suite, l’ac­tuel numéro 1 mondial n’est plus qu’à une longueur de Pete Sampras (29) et se rapproche de Rafael Nadal (32).

Thomas Muster (35) a encore un peu d’avance tandis que Roger Federer et le recordman, Novak Djokovic, conservent encore un peu de marge.

📊 Les plus longues séries de victoires depuis la créa­tion de l’ATP Tour (1990) :

🇷🇸 Novak Djokovic : 43 (2010−11)

🇨🇭 Roger Federer : 41 (2006−07)

🇦🇹 Thomas Muster : 35 (1995)

🇨🇭 Roger Federer : 35 (2005)

🇪🇸 Rafael Nadal : 32 (2008)

🇺🇸 Pete Sampras : 29 (1994)

🇷🇸 Novak Djokovic :… pic.twitter.com/WWXyRZeqPZ — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 16, 2026

A noter que Jannik Sinner peut aussi devenir, dimanche finale face à Casper Ruud, le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000. Rien que ça.