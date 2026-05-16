Avec désormais 33 victoires consécutives en Masters 1000, Jannik Sinner a déjà fait tomber le record de Novak Djokovic.
En ce qui concerne les plus longues séries de victoires depuis la création de l’ATP Tour, l’Italien égale Andy Murray grâce à sa victoire contre Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome.
Avec 28 succès de suite, l’actuel numéro 1 mondial n’est plus qu’à une longueur de Pete Sampras (29) et se rapproche de Rafael Nadal (32).
Thomas Muster (35) a encore un peu d’avance tandis que Roger Federer et le recordman, Novak Djokovic, conservent encore un peu de marge.
📊 Les plus longues séries de victoires depuis la création de l’ATP Tour (1990) :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 16, 2026
🇷🇸 Novak Djokovic : 43 (2010−11)
🇨🇭 Roger Federer : 41 (2006−07)
🇦🇹 Thomas Muster : 35 (1995)
🇨🇭 Roger Federer : 35 (2005)
🇪🇸 Rafael Nadal : 32 (2008)
🇺🇸 Pete Sampras : 29 (1994)
🇷🇸 Novak Djokovic :… pic.twitter.com/WWXyRZeqPZ
A noter que Jannik Sinner peut aussi devenir, dimanche finale face à Casper Ruud, le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000. Rien que ça.
Publié le samedi 16 mai 2026 à 17:35