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Sinner égale Murray et fonce sur Nadal, Djokovic et Federer encore assez loin

Par
Baptiste Mulatier
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Avec désor­mais 33 victoires consé­cu­tives en Masters 1000, Jannik Sinner a déjà fait tomber le record de Novak Djokovic. 

En ce qui concerne les plus longues séries de victoires depuis la créa­tion de l’ATP Tour, l’Italien égale Andy Murray grâce à sa victoire contre Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome. 

Avec 28 succès de suite, l’ac­tuel numéro 1 mondial n’est plus qu’à une longueur de Pete Sampras (29) et se rapproche de Rafael Nadal (32).

Thomas Muster (35) a encore un peu d’avance tandis que Roger Federer et le recordman, Novak Djokovic, conservent encore un peu de marge. 

A noter que Jannik Sinner peut aussi devenir, dimanche finale face à Casper Ruud, le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000. Rien que ça. 

Publié le samedi 16 mai 2026 à 17:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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