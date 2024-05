Le forfait de Sinner a été un vrai coup dur pour les orga­ni­sa­teurs d’au­tant que Matteo Berrettini avait déjà du renoncer.

Lors de sa confé­rence de presse, Jannik a été trans­pa­rent mais pas à 100%. Il semble d’ailleurs que c’est main­te­nant une vraie stra­tégie de ne pas dévoiler avec préci­sion sa bles­sure, c’est d’ailleurs ce que fait Nadal depuis quelques mois.

» Je ne veux pas entrer dans les détails. Nous avons pensé que ce n’était rien de grave, puis avec l’IRM nous avons vu que quelque chose n’al­lait pas. La situa­tion est sous contrôle, je m’ar­rê­terai encore un peu si je ne récu­père pas à 100%. Je ne veux pas gâcher des années de ma carrière dans le futur, je ne suis pas pressé. Nous avons tout bien fait, nous avons pris quelques jours de repos après Monte‐Carlo, dont nous avions besoin en vue de Madrid. Nous nous sommes entraînés pour nous préparer à Rome et à Paris. Nous avons tout fait correc­te­ment, si je devais y retourner, je ne saurais pas quoi faire de mieux ou diffé­rem­ment. Je n’ai subi aucune bles­sure depuis long­temps, j’es­père revenir le plus vite possible et plus fort qu’avant »