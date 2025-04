Lors d’un entre­tien donné à la télé­vi­sion italienne, Jannik Sinner, qui va revenir offi­ciel­le­ment à la compé­ti­tion au tournoi de Rome, a expliqué les diffé­rentes périodes qu’il a vécues pendant sa suspension.

Gardant toujours la même ligne, celle de sa totale inno­cence, le numéro 1 mondial a même expliqué qu’il avait eu l’idée à un moment de renoncer à pour­suivre sa carrière de joueur profes­sionnel, on a un peu de mal magré tout à y croire.

« Quand je suis arrivé en Australie en janvier dernier j’étais mal à l’aise, notam­ment parce que j’avais l’im­pres­sion que les autres joueurs me regar­daient diffé­rem­ment. À un moment j’ai même pensé tout arrêter. J’ai eu la chance d’avoir autour de moi des personnes qui m’ont aidé et qui m’ont cru. Elles ont été très impor­tantes pour m’aider dans ces moments‐là […] et cela m’a donné l’envie de conti­nuer, l’envie de me préparer pour les Grands Chelems »