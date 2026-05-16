Jannik Sinner et Daniil Medvedev sont revenus sur le court pour vingt petites minutes ce samedi, le temps que le numéro 1 mondial termine le travail.
La bataille faisait rage entre les deux hommes en demi‐finales du Masters 1000 de Rome lorsque la pluie est venue interrompre la rencontre vendredi soir, contraignant les organisateurs à reporter la fin du match (à 6–2, 5–7, 4–2, en faveur de l’Italien, avantage Medvedev dans le septième jeu)
Bousculé dans le deuxième set, Sinner a su s’en sortir, une fois de plus. Il a manqué deux balles de match sur le service du Russe à 5–3 dans le set décisif, avant de finalement s’imposer sur sa mise en jeu : 6–2, 5–7, 6–4.
BACK IN THE FINAL 🔥🇮🇹— Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2026
Sinner defeats Medvedev 6–2 5–7 6–4 to become the first Italian since Pietrangeli (1957−58) to reach back‐to‐back Rome finals !#IBI26 pic.twitter.com/0XCJOIj7eh
Jannik Sinner enchaîne une 28e victoire d’affilée, et un 33e succès de suite en Masters 1000.
Dimanche en finale, il affrontera Casper Ruud pour tenter de remporter le dernier titre qui manque à son palmarès dans cette catégorie de tournoi. Il pourra devenir, à une semaine de Roland‐Garros où il sera l’immense favori, le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000.
Les mots commencent à manquer pour qualifier les accomplissements de Jannik Sinner…
Publié le samedi 16 mai 2026 à 16:23