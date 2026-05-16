Jannik Sinner et Daniil Medvedev sont revenus sur le court pour vingt petites minutes ce samedi, le temps que le numéro 1 mondial termine le travail.

La bataille faisait rage entre les deux hommes en demi‐finales du Masters 1000 de Rome lorsque la pluie est venue inter­rompre la rencontre vendredi soir, contrai­gnant les orga­ni­sa­teurs à reporter la fin du match (à 6–2, 5–7, 4–2, en faveur de l’Italien, avan­tage Medvedev dans le septième jeu)

Bousculé dans le deuxième set, Sinner a su s’en sortir, une fois de plus. Il a manqué deux balles de match sur le service du Russe à 5–3 dans le set décisif, avant de fina­le­ment s’im­poser sur sa mise en jeu : 6–2, 5–7, 6–4.

BACK IN THE FINAL 🔥🇮🇹



Sinner defeats Medvedev 6–2 5–7 6–4 to become the first Italian since Pietrangeli (1957−58) to reach back‐to‐back Rome finals !#IBI26 pic.twitter.com/0XCJOIj7eh — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2026

Jannik Sinner enchaîne une 28e victoire d’af­filée, et un 33e succès de suite en Masters 1000.

Dimanche en finale, il affron­tera Casper Ruud pour tenter de remporter le dernier titre qui manque à son palmarès dans cette caté­gorie de tournoi. Il pourra devenir, à une semaine de Roland‐Garros où il sera l’im­mense favori, le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000.

Les mots commencent à manquer pour quali­fier les accom­plis­se­ments de Jannik Sinner…