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Sinner finit le travail contre Medvedev et pour­suit son incroyable série !

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner et Daniil Medvedev sont revenus sur le court pour vingt petites minutes ce samedi, le temps que le numéro 1 mondial termine le travail. 

La bataille faisait rage entre les deux hommes en demi‐finales du Masters 1000 de Rome lorsque la pluie est venue inter­rompre la rencontre vendredi soir, contrai­gnant les orga­ni­sa­teurs à reporter la fin du match (à 6–2, 5–7, 4–2, en faveur de l’Italien, avan­tage Medvedev dans le septième jeu) 

Bousculé dans le deuxième set, Sinner a su s’en sortir, une fois de plus. Il a manqué deux balles de match sur le service du Russe à 5–3 dans le set décisif, avant de fina­le­ment s’im­poser sur sa mise en jeu : 6–2, 5–7, 6–4.

Jannik Sinner enchaîne une 28e victoire d’af­filée, et un 33e succès de suite en Masters 1000. 

Dimanche en finale, il affron­tera Casper Ruud pour tenter de remporter le dernier titre qui manque à son palmarès dans cette caté­gorie de tournoi. Il pourra devenir, à une semaine de Roland‐Garros où il sera l’im­mense favori, le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000. 

Les mots commencent à manquer pour quali­fier les accom­plis­se­ments de Jannik Sinner…

Publié le samedi 16 mai 2026 à 16:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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