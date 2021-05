Jannik Sinner parle souvent de patience mais on a quand même l’im­pres­sion qu’il veuille très vite faire tomber les plus gros. Hier soir face à Nadal il a confirmé son talent et ses ambi­tions en jouant crâne­ment sa chance. Mais deux petits coups de mou dans chaque set lui ont confirmé qu’il avait encore des progrès à faire. En confé­rence de presse, il est donc arrivé très triste d’au­tant qu’à partir de ce jeudi les spec­ta­teurs sont de retour dans les tribunes. Pour ne rien arranger, il semble bien qu’il ait passé un « mauvais » quart d’heure avec son coach Riccardo Piatti : « Ce soir j’aurai du mal à dormir. Je suis triste, j’au­rais aimé jouer devant le public ce jeudi.

Je ne vais pas vous dire ce que mon entraî­neur m’a dit après le match, mais malgré tout depuis cette défaite à Monte Carlo contre Djokovic, je me suis beau­coup amélioré. »

On rappelle que Jannik Sinner sera présent au tournoi de Lyon qui débute ce lundi.