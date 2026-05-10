Vainqueur d’Ofner en deux sets (6−3, 6–4), le numéro un mondial a décidé de philosopher au sujet de la perfection et de la pression.
« La perfection n’existe pas. On cherche à améliorer tous nos coups, les petits détails qui font la différence au plus haut niveau . On travaille notre service ; sur terre battue, c’est plus difficile, on sert différemment. Mais c’est le coup sur lequel je me concentre le plus, même à l’entraînement . Au final, le tennis, c’est comme un puzzle : tout doit s’emboîter parfaitement » a expliqué le numéro 1 mondial.
Au prochain tour, il sera opposé à Popyrin, il devrait s’en sortir sans trop forcer son tennis même si Alexei est l’un des seuls australiens qui aiment un peu la terre battue.
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 09:44