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Sinner : « Le tennis, c’est comme un puzzle : tout doit s’emboîter parfaitement »

Par
Jean Muller
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Vainqueur d’Ofner en deux sets (6−3, 6–4), le numéro un mondial a décidé de philo­so­pher au sujet de la perfec­tion et de la pression.

« La perfec­tion n’existe pas. On cherche à améliorer tous nos coups, les petits détails qui font la diffé­rence au plus haut niveau . On travaille notre service ; sur terre battue, c’est plus diffi­cile, on sert diffé­rem­ment.  Mais c’est le coup sur lequel je me concentre le plus, même à l’en­traî­ne­ment . Au final, le tennis, c’est comme un puzzle : tout doit s’emboîter parfai­te­ment » a expliqué le numéro 1 mondial.

Au prochain tour, il sera opposé à Popyrin, il devrait s’en sortir sans trop forcer son tennis même si Alexei est l’un des seuls austra­liens qui aiment un peu la terre battue.

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 09:44

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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