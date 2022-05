Très ouvert sur le papier, ce Roland‐Garros 2022 sent la poudre. Dans des propos accordés au Corrierre dello Sport, Jannik Sinner préfère quand même placer Rafael Nadal et Novak Djokovic un cran au‐dessus de leurs concur­rents, dont il fait partie.

« Les meilleurs semblent en diffi­culté mais la vérité est que Nadal a gagné l’Open d’Australie et que Djokovic, qui a choisi de ne pas se faire vacciner et a peu joué jusqu’à présent, retrou­vera sa forme avant Roland‐Garros. Je ne sais pas si nous sommes prêts pour un nouvel ordre mais je suis certai­ne­ment chan­ceux d’être là dans le groupe de tête. Dans ce contexte, le tennis est agréable à jouer et, je pense, à regarder », a estimé celui qui a perdu ses deux seuls matchs à porte d’Auteuil contre…Rafa, bien sûr.