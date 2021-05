Lors du Roland Garros 2020 disputé en octobre, Jannik Sinner avait été le seul fina­le­ment à faire « trem­bler » Rafael Nadal lors d’une rencontre épique jouée en pleine nuit dans un froid glacial. Découvrant le jeu de l’Espagnol, il n’avait pas manqué de cran mais un peu d’ex­pé­rience surtout au 1er set qui est souvent crucial pour Rafa.

Ce mardi, il a donc le privi­lège de défier à nouveau le roi de l’ocre. Un roi en mal de confiance qui retrou­vera une terre‐battue plus clas­sique que la semaine dernière à Madrid.

Interrogé sur ce défi, Jannik, qui comme on le dit « prend la confiance » est dans état d’es­prit très positif : « Maintenant, j’ai plus d’armes pour battre Federer, Nadal, Djokovic. Ils vous mettent tout le temps sous pres­sion, je l’ai vu contre Rafa à Roland‐Garros et contre Nole à Monte Carlo. Si je gagne le titre, je fêterai au Colisée »