La tension monte entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem.

Quelques jours après un commu­niqué commun des joueurs récla­mant une part plus impor­tantes des revenus, notam­ment venant de Roland‐Garros, le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse à Rome, a clai­re­ment ouvert la porte à un boycott du Grand Chelem pari­sien en cas d’échec des négo­cia­tions.

L’Italien a égale­ment donné le senti­ment général sur le circuit : « C’est la première fois que j’ai l’impression que les joueurs se trouvent tous dans la même situa­tion et partagent le même point de vue. Je pense que c’est aussi juste, car sans cela, sans les joueurs, aucun tournoi n’aurait lieu. En même temps, nous connais­sons et respec­tons les tour­nois, car ils nous font grandir en tant qu’athlètes. Nous sommes très neutres à ce sujet. Mais bon, on verra bien à l’avenir. »