La tension monte entre les principaux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les organisateurs des tournois du Grand Chelem.
Quelques jours après un communiqué commun des joueurs réclamant une part plus importantes des revenus, notamment venant de Roland‐Garros, le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, interrogé à ce sujet en conférence de presse à Rome, a clairement ouvert la porte à un boycott du Grand Chelem parisien en cas d’échec des négociations.
L’Italien a également donné le sentiment général sur le circuit : « C’est la première fois que j’ai l’impression que les joueurs se trouvent tous dans la même situation et partagent le même point de vue. Je pense que c’est aussi juste, car sans cela, sans les joueurs, aucun tournoi n’aurait lieu. En même temps, nous connaissons et respectons les tournois, car ils nous font grandir en tant qu’athlètes. Nous sommes très neutres à ce sujet. Mais bon, on verra bien à l’avenir. »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 12:59