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Sinner met la pres­sion sur Roland‐Garros : « C’est la première fois que j’ai l’impression que tous les joueurs partagent le même point de vue »

Par
Baptiste Mulatier
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La tension monte entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem. 

Quelques jours après un commu­niqué commun des joueurs récla­mant une part plus impor­tantes des revenus, notam­ment venant de Roland‐Garros, le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse à Rome, a clai­re­ment ouvert la porte à un boycott du Grand Chelem pari­sien en cas d’échec des négo­cia­tions.

L’Italien a égale­ment donné le senti­ment général sur le circuit : « C’est la première fois que j’ai l’impression que les joueurs se trouvent tous dans la même situa­tion et partagent le même point de vue. Je pense que c’est aussi juste, car sans cela, sans les joueurs, aucun tournoi n’aurait lieu. En même temps, nous connais­sons et respec­tons les tour­nois, car ils nous font grandir en tant qu’athlètes. Nous sommes très neutres à ce sujet. Mais bon, on verra bien à l’avenir. »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 12:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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