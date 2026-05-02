Sinner a un problème de riche.

A force de gagner, il accu­mule beau­coup de fatigue physique et nerveuse et il n’est pas certain qu’il avait prévu d’être aussi perfor­mant que cela sur cette saison sur terre battue qui se clôt avec Roland Garros, seul tournoi du Grand Chelem qu’il n’a pas remporté.

Du coup, l’éven­tua­lité d’un forfait à Rome devient presque d’ac­tua­lité. C’est ce qu’il a laisse entendre lors de sa confé­rence de presse.

« Rome, ce sera une autre histoire. Pour ma part, j’es­saie de rattraper le temps perdu en dormant beau­coup. J’ai très bien dormi la nuit dernière ; j’ai dormi des heures et je me sens en pleine forme ce matin. J’ai beau­coup joué ces six dernières semaines, en allant très loin dans tous les tour­nois ; c’est évidem­ment très encou­ra­geant, mais en même temps, on a tendance à se fati­guer un peu plus. Je pense que lors­qu’on joue des matchs impor­tants comme les finales ou les demi‐finales, il y a aussi une montée d’adré­na­line qui me pousse et me motive. Entre ce tournoi et Rome, j’es­saierai de récu­pérer à nouveau, et on verra »