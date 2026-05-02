Sinner a un problème de riche.
A force de gagner, il accumule beaucoup de fatigue physique et nerveuse et il n’est pas certain qu’il avait prévu d’être aussi performant que cela sur cette saison sur terre battue qui se clôt avec Roland Garros, seul tournoi du Grand Chelem qu’il n’a pas remporté.
Du coup, l’éventualité d’un forfait à Rome devient presque d’actualité. C’est ce qu’il a laisse entendre lors de sa conférence de presse.
« Rome, ce sera une autre histoire. Pour ma part, j’essaie de rattraper le temps perdu en dormant beaucoup. J’ai très bien dormi la nuit dernière ; j’ai dormi des heures et je me sens en pleine forme ce matin. J’ai beaucoup joué ces six dernières semaines, en allant très loin dans tous les tournois ; c’est évidemment très encourageant, mais en même temps, on a tendance à se fatiguer un peu plus. Je pense que lorsqu’on joue des matchs importants comme les finales ou les demi‐finales, il y a aussi une montée d’adrénaline qui me pousse et me motive. Entre ce tournoi et Rome, j’essaierai de récupérer à nouveau, et on verra »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 09:20