Pour son deuxième match au Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner a écarté le surpre­nant Jesper de Jong, sans forcé­ment briller, mais en montrant un sang‐froid à toute épreuve. En deux sets et 1h30 de jeu, le numéro un mondial a conclu l’af­faire 6–4, 6–2.

L’Italien commen­çait très fort son match. Complètement dépassé par l’in­ten­sité du triple cham­pion en Grand Chelem, le Batave n’ar­ri­vait pas à répondre aux accé­lé­ra­tions et varia­tions de jeu.

Logiquement, l’ad­di­tion monte rapi­de­ment et Sinner brea­kait à deux reprises (4−1). Étrangement, alors qu’on s’at­ten­dait à une démons­tra­tion du souve­rain de l’ATP, de Jong profi­tait d’un petit trou d’air de son adver­saire pour refaire son retard (4−4). Malgré cette défaillance, le numéro un mondial répon­dait de la meilleure façon, en prenant le service du 93e joueur mondial faci­le­ment, avant de confirmer son break.

À l’ex­cep­tion de ces turbu­lences, la suite était très tran­quille pour le numéro un mondial, jamais inquiété dans le deuxième set. Il était bien aidé, par un Jesper de Jong, touché au poignet, après une chute. Il ne pouvait plus répondre aux coups de Sinner, qui faisait cava­lier seul pour l’emporter.

