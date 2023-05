Interrogé par l’ATP, Jannik Sinner qui a fait l’im­passe à Madrid pour se reposer arrive bien frais chez lui à Rome.

« Physiquement, je suis en pleine forme. Cela m’a fait du bien de prendre un peu de repos après une série de tour­nois où j’ai été loin. Le début de saison a été bon et main­te­nant je suis très motivée pour conti­nuer à évoluer. Chaque jour, je travaille dur pour devenir un joueur de tennis plus solide physi­que­ment et je pense que je peux réussir dans un tournoi aussi spécial que l’est Rome pour moi »