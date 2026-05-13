Titré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone, quart de finaliste à Madrid et Rome, l’Espagnol Rafael Jodar réalise une saison sur terre battue exceptionnelle et continue d’impressionner les observateurs.
En conférence de presse, Jannik Sinner a encore encensé la nouvelle pépite du circuit, qu’il a dominée à Madrid (6−2, 7–6).
« Si l’on analyse les derniers tournois, Jodar joue très bien, avec beaucoup d’aisance. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas froid aux yeux. Il y a beaucoup de jeunes joueurs incroyables. Une nouvelle génération se profile, mon travail consiste donc désormais à me concentrer sur le présent, à essayer de comprendre à quoi ressemblera le tennis ; je pense qu’il deviendra encore plus rapide. Le service sera une arme essentielle à l’avenir. »
A noter que Rafael Jodar, virtuellement 29e mondial à 19 ans, affrontera l’Italien Luciano Darderi (20e) pour une place dans le dernier carré du tournoi romain.
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 08:56