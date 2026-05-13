Titré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone, quart de fina­liste à Madrid et Rome, l’Espagnol Rafael Jodar réalise une saison sur terre battue excep­tion­nelle et continue d’im­pres­sionner les observateurs.

En confé­rence de presse, Jannik Sinner a encore encensé la nouvelle pépite du circuit, qu’il a dominée à Madrid (6−2, 7–6).

« Si l’on analyse les derniers tour­nois, Jodar joue très bien, avec beau­coup d’ai­sance. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas froid aux yeux. Il y a beau­coup de jeunes joueurs incroyables. Une nouvelle géné­ra­tion se profile, mon travail consiste donc désor­mais à me concen­trer sur le présent, à essayer de comprendre à quoi ressem­blera le tennis ; je pense qu’il deviendra encore plus rapide. Le service sera une arme essen­tielle à l’avenir. »

A noter que Rafael Jodar, virtuel­le­ment 29e mondial à 19 ans, affron­tera l’Italien Luciano Darderi (20e) pour une place dans le dernier carré du tournoi romain.