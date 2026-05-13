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Sinner sur le nouveau phéno­mène du circuit : « Il n’a pas froid aux yeux »

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone, quart de fina­liste à Madrid et Rome, l’Espagnol Rafael Jodar réalise une saison sur terre battue excep­tion­nelle et continue d’im­pres­sionner les observateurs. 

En confé­rence de presse, Jannik Sinner a encore encensé la nouvelle pépite du circuit, qu’il a dominée à Madrid (6−2, 7–6).

« Si l’on analyse les derniers tour­nois, Jodar joue très bien, avec beau­coup d’ai­sance. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas froid aux yeux. Il y a beau­coup de jeunes joueurs incroyables. Une nouvelle géné­ra­tion se profile, mon travail consiste donc désor­mais à me concen­trer sur le présent, à essayer de comprendre à quoi ressem­blera le tennis ; je pense qu’il deviendra encore plus rapide. Le service sera une arme essen­tielle à l’avenir. »

A noter que Rafael Jodar, virtuel­le­ment 29e mondial à 19 ans, affron­tera l’Italien Luciano Darderi (20e) pour une place dans le dernier carré du tournoi romain. 

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 08:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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