Si beau­coup de jour­na­listes se sont attardés sur sa perfor­mance face à Navone, d’autres ont préféré parler de la tenue de Jannik qui évoluait tout en noir. Jannik comme à son habi­tude a répondu avec fran­chise et une pointe d’humour.

« Chacun est diffé­rent. À Rome, si on regarde les dernières fois où j’ai joué, je jouais toujours tout en noir. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu conserver, d’une certaine manière. Je peux changer ça à l’avenir, oui. Mais j’aime que tout soit de la même couleur. Je trouve que ça me va plutôt bien. Je n’aime pas le jaune, l’orange et ces couleurs très vives. Je préfère les couleurs plus foncées. Encore une fois, tout le monde est diffé­rent. La mode en dehors du terrain est diffé­rente. J’ai encore beau­coup à apprendre sur la mode en dehors du terrain (sourire). Je suis juste une jeune femme de 23 ans tout à fait normale. Rien de fou »