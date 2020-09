Ce mercredi, en éliminant Stefanos Tsitsipas, la pépite italienne Jannik Sinner a remporté son premier match face à un Top 10.

Le tombeur de Benoît Paire a expliqué sa victoire face au Grec, profitant notamment de la transition difficile du dur à la terre battue : « Stefanos Tsitsipas est un joueur très expérimenté. J’ai joué contre lui l’année dernière ici à Rome. Je voulais juste bien jouer au tennis et mieux bouger. Au début, je me sentais très bien et je savais que c’était son premier match sur terre battue. Quand j’ai servi pour le match, j’ai commis une double faute et le tie-break aurait pu se passer dans les deux sens. J’ai essayé de démarrer fort dans le troisième set », a déclaré l’Italien en conférence de presse.

En 8èmes de finale il affrontera Grigor Dimitrov.