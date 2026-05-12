Premier joueur de l’histoire à avoir remporté cinq Masters 1000 consécutifs, Jannik Sinner peut également devenir le plus jeune à décrocher tous les titres possibles dans cette catégorie en cas de sacre à Rome.
L’Italien n’avait d’ailleurs jamais triomphé à Madrid avant son succès au début du mois. Dans des propos relayés par Ubitennis, le numéro 1 mondial est revenu sur sa décision de participer au tournoi espagnol après Monte‐Carlo, malgré des conditions particulières à la Caja Mágica.
« Nous avons mis toutes les cartes sur table, réfléchi à ce qui serait le mieux pour être au top à Paris. Il y a toujours des aspects positifs et négatifs quand on joue. Le positif, c’est que l’on a toujours le rythme du match ; le négatif, c’est que l’on ne sait pas toujours ce dont on est capable. Nous verrons si nous avons fait le bon choix ; pour l’instant, je dirais que oui, attendons de voir comment se présente Paris ».
Vainqueur de ses 25 derniers matchs, Jannik Sinner va désormais affronter son compatriote Andrea Pellegrino (155e mondial), surprise du tournoi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.
Publié le mardi 12 mai 2026 à 12:25