Premier joueur de l’histoire à avoir remporté cinq Masters 1000 consé­cu­tifs, Jannik Sinner peut égale­ment devenir le plus jeune à décro­cher tous les titres possibles dans cette caté­gorie en cas de sacre à Rome.

L’Italien n’avait d’ailleurs jamais triomphé à Madrid avant son succès au début du mois. Dans des propos relayés par Ubitennis, le numéro 1 mondial est revenu sur sa déci­sion de parti­ciper au tournoi espa­gnol après Monte‐Carlo, malgré des condi­tions parti­cu­lières à la Caja Mágica.

« Nous avons mis toutes les cartes sur table, réfléchi à ce qui serait le mieux pour être au top à Paris. Il y a toujours des aspects posi­tifs et néga­tifs quand on joue. Le positif, c’est que l’on a toujours le rythme du match ; le négatif, c’est que l’on ne sait pas toujours ce dont on est capable. Nous verrons si nous avons fait le bon choix ; pour l’instant, je dirais que oui, atten­dons de voir comment se présente Paris ».

Vainqueur de ses 25 derniers matchs, Jannik Sinner va désor­mais affronter son compa­triote Andrea Pellegrino (155e mondial), surprise du tournoi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.