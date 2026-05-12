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Sinner sur une déci­sion forte de sa saison : « Nous verrons si nous avons fait le bon choix, pour l’ins­tant, je dirais que oui »

Par
Baptiste Mulatier
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Premier joueur de l’histoire à avoir remporté cinq Masters 1000 consé­cu­tifs, Jannik Sinner peut égale­ment devenir le plus jeune à décro­cher tous les titres possibles dans cette caté­gorie en cas de sacre à Rome.

L’Italien n’avait d’ailleurs jamais triomphé à Madrid avant son succès au début du mois. Dans des propos relayés par Ubitennis, le numéro 1 mondial est revenu sur sa déci­sion de parti­ciper au tournoi espa­gnol après Monte‐Carlo, malgré des condi­tions parti­cu­lières à la Caja Mágica.

« Nous avons mis toutes les cartes sur table, réfléchi à ce qui serait le mieux pour être au top à Paris. Il y a toujours des aspects posi­tifs et néga­tifs quand on joue. Le positif, c’est que l’on a toujours le rythme du match ; le négatif, c’est que l’on ne sait pas toujours ce dont on est capable. Nous verrons si nous avons fait le bon choix ; pour l’instant, je dirais que oui, atten­dons de voir comment se présente Paris ».

Vainqueur de ses 25 derniers matchs, Jannik Sinner va désor­mais affronter son compa­triote Andrea Pellegrino (155e mondial), surprise du tournoi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. 

Publié le mardi 12 mai 2026 à 12:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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