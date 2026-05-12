Premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 consé­cu­tifs, Jannik Sinner peut égale­ment devenir le premier à décro­cher tous les titres possibles dans cette caté­gorie de tour­nois en cas de sacre à Rome.

L’Italien n’est par ailleurs plus qu’à deux victoires du record de succès consé­cu­tifs en Masters 1000, détenu par Novak Djokovic avec 31 victoires de rang. Malgré cette série impres­sion­nante, le numéro 1 mondial a évoqué avec beau­coup d’humilité le fait de voir son nom rejoindre ceux du Big 3 dans les livres d’histoire.

« Ce que Federer, Nadal et Djokovic ont accompli pendant quinze années d’affilée est incroyable. J’écris ma propre histoire, pour moi et mon équipe. Je traverse une période très posi­tive, mais je joue au tennis pour progresser et prendre du plaisir sur le court, pas pour ça (battre des records, ndlr) », a déclaré Sinner, dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Alexei Popyrin au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome (6−2, 6–0).

En huitièmes de finale, Jannik Sinner affron­tera son compa­triote Andrea Pellegrino (155e mondial) avec l’ambition d’enchaîner une 26e victoire consécutive.