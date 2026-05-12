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Sinner, tout proche de Djokovic : « Je ne joue pas au tennis pour ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 consé­cu­tifs, Jannik Sinner peut égale­ment devenir le premier à décro­cher tous les titres possibles dans cette caté­gorie de tour­nois en cas de sacre à Rome.

L’Italien n’est par ailleurs plus qu’à deux victoires du record de succès consé­cu­tifs en Masters 1000, détenu par Novak Djokovic avec 31 victoires de rang. Malgré cette série impres­sion­nante, le numéro 1 mondial a évoqué avec beau­coup d’humilité le fait de voir son nom rejoindre ceux du Big 3 dans les livres d’histoire.

« Ce que Federer, Nadal et Djokovic ont accompli pendant quinze années d’affilée est incroyable. J’écris ma propre histoire, pour moi et mon équipe. Je traverse une période très posi­tive, mais je joue au tennis pour progresser et prendre du plaisir sur le court, pas pour ça (battre des records, ndlr) », a déclaré Sinner, dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Alexei Popyrin au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome (6−2, 6–0).

En huitièmes de finale, Jannik Sinner affron­tera son compa­triote Andrea Pellegrino (155e mondial) avec l’ambition d’enchaîner une 26e victoire consécutive.

Publié le mardi 12 mai 2026 à 08:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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