Premier joueur de l’histoire à remporter cinq Masters 1000 consécutifs, Jannik Sinner peut également devenir le premier à décrocher tous les titres possibles dans cette catégorie de tournois en cas de sacre à Rome.
L’Italien n’est par ailleurs plus qu’à deux victoires du record de succès consécutifs en Masters 1000, détenu par Novak Djokovic avec 31 victoires de rang. Malgré cette série impressionnante, le numéro 1 mondial a évoqué avec beaucoup d’humilité le fait de voir son nom rejoindre ceux du Big 3 dans les livres d’histoire.
« Ce que Federer, Nadal et Djokovic ont accompli pendant quinze années d’affilée est incroyable. J’écris ma propre histoire, pour moi et mon équipe. Je traverse une période très positive, mais je joue au tennis pour progresser et prendre du plaisir sur le court, pas pour ça (battre des records, ndlr) », a déclaré Sinner, dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Alexei Popyrin au troisième tour du Masters 1000 de Rome (6−2, 6–0).
En huitièmes de finale, Jannik Sinner affrontera son compatriote Andrea Pellegrino (155e mondial) avec l’ambition d’enchaîner une 26e victoire consécutive.
Publié le mardi 12 mai 2026 à 08:20