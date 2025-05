Sans proposer une perfor­mance aboutie, Jannik Sinner a remporté son deuxième match au Masters 1000 de Rome, face à Jesper de Jong, 93e mondial (6−4, 6–2). En huitième de finale, il affron­tera Francisco Cerundolo son bour­reau dans la ville éter­nelle en 2023, au même stade de la compétition.

Après son match, au micro du tournoi (6−7, 6–2, 6–2), le numéro un mondial explique qu’il jouera cette rencontre avec un supplé­ment d’âme.

Jannik Sinner after beating De Jong in Rome



“Francisco Cerundolo next… No disres­pect to the players you’ve played so far but how much of a step up will he be for you on your come­back?”



Jannik : “You know, every day, every chal­lenge is a tough one. Of course last time I played… pic.twitter.com/olqXyvTxf0