Lorenzo Sonego a tout donné mais il s’est fina­le­ment incliné en trois manches face au numéro 1 mondial devant un public en délire. À la fois déçu du résultat et heureux de son parcours, l’Italien a tenu à rendre hommage au numéro 1 mondial.

« Au filet, il m’a féli­cité et m’a serré dans ses bras. Il m’a dit qu’il avait eu besoin d’un niveau plus élevé que pour son match contre Tsitsipas. Novak est une personne formi­dable. Après le match, nous avons reparlé dans les vestiaires. C’est toujours formi­dable de rece­voir un compli­ment après un match comme celui‐ci, contre le numéro un mondial. J’ai beau­coup de respect pour lui et je lui souhaite le meilleur pour la finale de demain. »