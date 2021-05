Gaël Monfils était un peu remonté contre Lorenzo Sonego qu’il a accusé de lui avoir manqué de respect. C’est un peu brutal de la part du fran­çais qui a de son côté « volé » l’Italien sur une balle de jeu qui avait doublé.

Ceci dit, on peut aussi criti­quer le compor­te­ment de Sonego qui a appelé le kiné en urgence, se plai­gnant d’une douleur à la cuisse. Quelques minutes plus tard, alors qu’il ne pouvait presque plus marcher, il courait fina­le­ment comme un lapin : « Monfils m’a dit que j’étais irres­pec­tueux envers lui, mais je ne l’étais pas. Je ressen­tais de la douleur, j’ai appelé le kiné et quand il m’a dit que c’était des crampes, j’ai recom­mencé à jouer. Je n’ai pas simulé ma blessure. »