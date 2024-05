De passage en confé­rence de presse après sa victoire reten­tis­sante face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic, ce dimanche au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome, Alejandro Tabilo, qui avait encore du à croire en ce succès quelques instants après la rencontre, a enfin pris la mesure de son exploit malgré sa grande humilité.

« Oui, mon équipe m’a posé la ques­tion à l’ins­tant, en me deman­dant : ‘Quand as‐tu réalisé que tu pouvais peut‐être gagner ? Honnêtement, à aucun moment je ne me suis dit : ‘Ok, je peux gagner’. Après le premier set, j’étais très heureux. Je jouais un tennis incroyable. Je voulais juste main­tenir ce niveau. Avec Novak, c’est toujours très diffi­cile sur le plan physique. Je savais parfai­te­ment qu’il pouvait y avoir un troi­sième set à tout moment. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je pense que j’ai commencé à y croire petit à petit quand j’étais à 3–2, 4–3, en essayant de conclure le match. Tout au long du match, j’ai essayé de prendre les choses point par point, sans penser au score. Chaque point était comme le début du match. Je pense que cela m’a beau­coup aidé et m’a permis de jouer de manière plus détendue. »