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Terrible coup dur pour Stan Wawrinka

Par
Thomas S
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Quelques heures après s’être arraché au premier tour des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Rome en renver­sant le local, Stefano Travaglia (4−6, 7–6, 6–1), Stan Wawrinka a été contraint de déclarer forfait avant le match final contre Pablo Carreno Busta.

Le Suisse, qui s’est appa­rem­ment blessé en toute fin de rencontre contre l’Italien, n’ac­cé­dera donc pas pour la dernière fois de sa carrière au tableau prin­cipal du mythique tournoi romain.

Un énorme coup dur pour Stan The Man dont la bles­sure, si elle s’avère sérieuse, pour­rait même le priver d’un dernier Roland‐Garros où il devrait, sauf énorme surprise, rece­voir une invitation. 

À noter qu’on a appris que le tournoi de Bâle, qui aura lieu du 26 octobre au 1er novembre, sera le dernier de son immense carrière. 

Publié le mardi 5 mai 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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