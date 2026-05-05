Quelques heures après s’être arraché au premier tour des qualifications du Masters 1000 de Rome en renversant le local, Stefano Travaglia (4−6, 7–6, 6–1), Stan Wawrinka a été contraint de déclarer forfait avant le match final contre Pablo Carreno Busta.
Le Suisse, qui s’est apparemment blessé en toute fin de rencontre contre l’Italien, n’accédera donc pas pour la dernière fois de sa carrière au tableau principal du mythique tournoi romain.
Stan Wawrinka withdraws ahead of his final round of qualifying match against Pablo Carreno Busta at the Rome Masters 1000.— edgeAI (@edgeAIapp) May 5, 2026
Busta advances to the main draw via walkover. pic.twitter.com/AqWMXRWRQq
Un énorme coup dur pour Stan The Man dont la blessure, si elle s’avère sérieuse, pourrait même le priver d’un dernier Roland‐Garros où il devrait, sauf énorme surprise, recevoir une invitation.
À noter qu’on a appris que le tournoi de Bâle, qui aura lieu du 26 octobre au 1er novembre, sera le dernier de son immense carrière.
Publié le mardi 5 mai 2026 à 12:22