Quelques heures après s’être arraché au premier tour des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Rome en renver­sant le local, Stefano Travaglia (4−6, 7–6, 6–1), Stan Wawrinka a été contraint de déclarer forfait avant le match final contre Pablo Carreno Busta.

Le Suisse, qui s’est appa­rem­ment blessé en toute fin de rencontre contre l’Italien, n’ac­cé­dera donc pas pour la dernière fois de sa carrière au tableau prin­cipal du mythique tournoi romain.

Stan Wawrinka with­draws ahead of his final round of quali­fying match against Pablo Carreno Busta at the Rome Masters 1000.



Busta advances to the main draw via walkover. pic.twitter.com/AqWMXRWRQq — edgeAI (@edgeAIapp) May 5, 2026

Un énorme coup dur pour Stan The Man dont la bles­sure, si elle s’avère sérieuse, pour­rait même le priver d’un dernier Roland‐Garros où il devrait, sauf énorme surprise, rece­voir une invitation.

À noter qu’on a appris que le tournoi de Bâle, qui aura lieu du 26 octobre au 1er novembre, sera le dernier de son immense carrière.