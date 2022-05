Battu par Fabio Fognini lundi à Rome (6–4, 7–6[5]), Dominic Thiem a concédé sa cinquième défaite en autant de matchs depuis son retour. Il progresse mais attend sa première victoire depuis désor­mais un an (!) avec impatience.

« Je suis très frustré en ce moment, évidem­ment. Les choses se sont encore amélio­rées depuis Madrid, c’est bien, les statis­tiques sont de mieux en mieux. Le pour­cen­tage de premier service, les points gagnés sur le service et égale­ment le second service étaient meilleurs dans le premier set. Je n’ai eu aucun point de rupture, je dois travailler là‐dessus. Ensuite, dans le tie‐break, tout devient plus tendu, mais mon coup droit n’est toujours pas là, nous verrons au prochain tournoi ».

Stanislas Wawrinka a mis fin à sa disette, c’est main­te­nant au tour de l’Autrichien !