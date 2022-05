Le tirage au sort du tournoi de Rome est plus que dense avec des affiches assez bluf­fantes pour le 1er tour. Ce sera donc encore un test pour Thiem et aussi pour Wawrinka qui revient après son essai infruc­tueux à Monte‐Carlo. Le duel entre Goffin et Hurkacz mérite aussi le détour d’au­tant que le Belge joue très bien en ce moment.

Stan Wawrinka – Reilly Opelka

Diego Schwartzman – Miomir Kecmanovic

Denis Shapovalov – Lorenzo Sonego

Hubert Hurkacz – David Goffin

Filip Krajinovic – Frances Tiafoe

Dominic Thiem – Fabio Fognini

Pablo Carreño – Federico Delbonis

Roberto Bautista – Álex de Miñaur