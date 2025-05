Consultant pour Sky Sports et invité à analyser la demi‐finale entre Tommy Paul et Jannik Sinner, Tim Henman a été un peu surpris par la tactique de l’Américain qui a remporté la première manche 6–1 avant de subir la loi du numéro 1 mondial.

Pour l’an­cien 4e joueur mondial, Paul n’a pas suivi la tactique d’avant match élaboré par son entraî­neur, Brad Stine.

« Je me demande si, parce qu’il a si bien réussi le premier set, qu’il a gagné 6–1, il ne s’est pas beau­coup avancé. Il est resté en retrait dans les échanges, a été patient et a même attendu les fautes directes de Sinner. Brad Stine, le coach de Tommy, à qui j’ai parlé avant le match, parlait de service et de volée, d’aller de l’avant, de finir le point au filet et d’uti­liser le revers slicé. Mais quand on regarde les statis­tiques du match, il n’est monté au filet que cinq fois. Je trouve cela très surpre­nant. Ses tactiques ont‐elles fonc­tionné ? Il a gagné un set 6–1, mais est‐ce dû à son grand jeu ou au mauvais jeu de Sinner ? »