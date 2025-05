Consultant pour Sky Sports et invité à réagir à la quali­fi­ca­tion de Carlos Alcaraz pour les demi‐finales du Masters 1000 de Rome suite à sa victoire face à Jack Draper, Tim Henman, ancien 4e joueur mondial, a estimé que l’Espagnol devait être plus rigou­reux, notam­ment dans l’op­tique de devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

« La réalité, c’est que les meilleurs ont de bonnes habi­tudes, quel que soit l’évé­ne­ment. Avec Alcaraz, nous sommes dans une conver­sa­tion avec Federer, Nadal et Djokovic et c’est le petit point d’in­ter­ro­ga­tion. J’adore le regarder jouer, il est abso­lu­ment brillant, mais il lui arrive de manquer de disci­pline dans le choix de ses coups. Quand on parle de construire son palmarès en Grand Chelem et d’at­teindre les deux chiffres, c’est le point d’in­ter­ro­ga­tion pour moi. »