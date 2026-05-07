« Novak Djokovic est le seul joueur au monde pour qui le fait de ne pas jouer beau­coup de matchs avant un Grand Chelem n’a aucune impor­tance », a récem­ment affirmé Sam Querrey, consul­tant pour Tennis Channel.

Une analyse large­ment partagée par Tracy Austin. L’ancienne numéro 1 mondiale n’a pas tari d’éloges envers le Serbe, vain­queur de 24 tour­nois du Grand Chelem.

« Quelques joueurs dans l’histoire ont eu la même faculté que Novak. Très peu, mais je pense que Roger Federer et Serena Williams en faisaient partie. Novak, c’est juste incroyable. Il a remporté telle­ment de titres. Il en est à 101 titres, non ? Après une si longue pause, on pour­rait penser qu’il va se sentir un peu rouillé, mais il a gagné ici six fois. Il a remporté Roland‐Garros trois fois. Je pense que tout le monde est vrai­ment ravi de voir Novak de retour dans la course, et main­te­nant que Carlos Alcaraz n’est pas là, que peut‐il se passer ? », a souligné la double lauréate de l’US Open dans des propos relayés par The Tennis Gazette.