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Tracy Austin sur Novak Djokovic : « Je vois que deux joueurs dans l’his­toire ayant eu cette même faculté que lui : Roger Federer et Serena Williams »

Par
Baptiste Mulatier
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« Novak Djokovic est le seul joueur au monde pour qui le fait de ne pas jouer beau­coup de matchs avant un Grand Chelem n’a aucune impor­tance », a récem­ment affirmé Sam Querrey, consul­tant pour Tennis Channel.

Une analyse large­ment partagée par Tracy Austin. L’ancienne numéro 1 mondiale n’a pas tari d’éloges envers le Serbe, vain­queur de 24 tour­nois du Grand Chelem. 

« Quelques joueurs dans l’histoire ont eu la même faculté que Novak. Très peu, mais je pense que Roger Federer et Serena Williams en faisaient partie. Novak, c’est juste incroyable. Il a remporté telle­ment de titres. Il en est à 101 titres, non ? Après une si longue pause, on pour­rait penser qu’il va se sentir un peu rouillé, mais il a gagné ici six fois. Il a remporté Roland‐Garros trois fois. Je pense que tout le monde est vrai­ment ravi de voir Novak de retour dans la course, et main­te­nant que Carlos Alcaraz n’est pas là, que peut‐il se passer ? », a souligné la double lauréate de l’US Open dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 16:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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