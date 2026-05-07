« Novak Djokovic est le seul joueur au monde pour qui le fait de ne pas jouer beaucoup de matchs avant un Grand Chelem n’a aucune importance », a récemment affirmé Sam Querrey, consultant pour Tennis Channel.
Une analyse largement partagée par Tracy Austin. L’ancienne numéro 1 mondiale n’a pas tari d’éloges envers le Serbe, vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem.
« Quelques joueurs dans l’histoire ont eu la même faculté que Novak. Très peu, mais je pense que Roger Federer et Serena Williams en faisaient partie. Novak, c’est juste incroyable. Il a remporté tellement de titres. Il en est à 101 titres, non ? Après une si longue pause, on pourrait penser qu’il va se sentir un peu rouillé, mais il a gagné ici six fois. Il a remporté Roland‐Garros trois fois. Je pense que tout le monde est vraiment ravi de voir Novak de retour dans la course, et maintenant que Carlos Alcaraz n’est pas là, que peut‐il se passer ? », a souligné la double lauréate de l’US Open dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 16:52