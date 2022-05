Impressionnant lors de sa victoire face à Jannik Sinner ce vendredi alors que l’Italien était soutenu par tout un stade, Stefanos Tsitsipas, qualifié pour les demi‐finales à Rome où il affron­tera Alexander Zverev en guise de revanche après sa défaite Madrid la semaine passée, était parti­cu­liè­re­ment satis­fait de sa soli­dité mentale et tactique en confé­rence de presse.

« Ce n’était pas facile de battre Sinner aujourd’hui, mais j’ai joué un match très régu­lier. Je suis très satis­fait de la façon dont j’ai pu prendre les bonnes déci­sions dans les moments critiques, comme le tie‐break du premier set. J’ai pris des risques et je suis allé cher­cher la victoire, j’ai vrai­ment aimé ma déter­mi­na­tion à entrer dans le court, à atta­quer et à finir au filet. Je pense que beau­coup d’autres joueurs se seraient contentés de rester sur la ligne de fond et de renvoyer la balle, mais j’ai pris l’ini­tia­tive et ce sont des actions comme celle‐ci qui vous permettent de gagner des matchs à ce niveau. »