Particulièrement attendu par les fans italiens et plus globa­le­ment de tennis, le duel entre Stefanos Tsitsipas et Jannik Sinner a tenu toutes ses promesses ce vendredi, en quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

Favori de par son clas­se­ment et son vécu, le joueur grec entame tambour battant cette rencontre en menant rapi­dem­ment 3 jeux à 0. Mais poussé par un public italien toujours aussi chaleu­reux, Sinner se rebiffe et revient à hauteur de son adver­saire en produi­sant un gros effort qui aura son impor­tance par la suite. Au coude à coude jusqu’au jeu décisif de cette première manche inter­mi­nable, c’est fina­le­ment le 5e joueur mondial qui s’en sort après une lutte intense d’1h30 de jeu.

Visiblement touché physi­que­ment, Jannik passe plusieurs minutes au vestiaire en compa­gnie du physio­thé­ra­peute avant de revenir sur le court dans une forme assez diffé­rente. Breaké d’en­trée, le 13e joueur mondial n’est plus aussi tran­chant alors qu’en face, Stefanos ne bronche pas et continue son entre­prise de destruc­tion du jeu de son adver­saire grâce notam­ment à une vélo­cité intacte.

Plus complet, plus expé­ri­menté et tout simple­ment plus domi­nant, Stefanos Tsitsipas s’im­pose après un sacré duel de 2h10 de jeu : 7–6(5), 6–2. Pour une nouvelle place en finale sur cette tournée de terre battue après son sacre à Monte‐Carlo, le Grec retrou­vera Alexander Zverev, contre qui il vient de s’in­cliner au même stade de la compé­ti­tion à Madrid.