Stefanos Tsitsipas réalise un début de saison compliqué depuis sa finale perdue à l’Australian Open.

Plutôt à l’aise sur terre battue, il fait évidem­ment partie des favoris pour Roland Garros même s’il doit progresser sur certains axes. Après sa victoire face au Portugais Borges (88ème), il est revenu en confé­rence de presse sur les points de son jeu qui lui faisait défaut ces derniers temps.

« Parfois, j’ai l’im­pres­sion de me préci­piter parce que je veux faire le travail rapi­de­ment, mais le tennis est plus complexe que cela, il n’est pas aussi facile qu’il me semble dans ma tête. Il faut que je sois capable d’être patient comme David Ferrer l’était. Je le respecte beau­coup, parce qu’il rendait le tennis « simple », il vous faisait voir qu’il n’y avait pas besoin de faire des folies pour gagner les points » a déclaré le numéro 5 mondial.