A l’issue de sa victoire épique face à Struff, Stefanos a livré une analyse inté­res­sante de ce qu’il a vécu sur le court notam­ment en début de match.

« Je ne savais pas vrai­ment ce que je faisais sur le terrain jusqu’au milieu du deuxième set. Je me sentais vrai­ment perdu. Je ne pense pas avoir ressenti cela depuis long­temps. J’avais l’im­pres­sion que je ne pouvais pas frapper la balle correc­te­ment. Tout semblait étrange pour obtenir la profon­deur que je voulais. Finalement je me suis battu et je suis parvenu à trouver enfin la bonne cadence. C’était vrai­ment diffi­cile de gérer des émotions comme celle‐là. Je ne pense pas avoir vécu un match dans ma vie où autant d’émo­tions néga­tives m’ont envahi. Je me sentais en quelque sorte dans une situa­tion étrange et déli­cate. Je ne m’at­ten­dais pas à ce retour et à cette victoire au final »