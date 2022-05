Lors de la céré­monie de la remise des prix sur le court, Stefanos a rendu un vif hommage à Novak Djokovic. Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, il en a rajouté une couche.

« Novak est un grand cham­pion. J’ai telle­ment de respect pour lui. Chaque déci­sion qu’il a prise, je la comprends et je l’ap­prouve, même celles du passé. Je les soutiens. Je pense que c’est une personne très sage qui sait exac­te­ment ce qu’elle fait en ce qui concerne sa carrière et sa vie. Il a tout mis en place pour que cela s’ac­corde parfai­te­ment. Lorsqu’il s’agit de son régime alimen­taire ou de sa vie quoti­dienne, ou même de son tennis, il a toujours tout planifié très soigneu­se­ment. Il est comme une voiture de Formule 1, chaque petit détail peut perturber son rythme. Il s’as­sure que chaque chose qu’il fait est aussi proche de la perfec­tion que possible. Il est bien sûr inévi­table de s’ins­pirer de lui, car il est l’in­car­na­tion du plus grand profes­sion­na­lisme. Je pense que nous parlons d’une des légendes du tennis, qui a battu de nombreux records. En ce qui concerne toutes ces choses, je pense person­nel­le­ment qu’il est l’un des plus profes­sion­nels, sinon le meilleur de tous ».