Dans un papier très instructif de nos confrères de PuntoDeBreak, on apprend que Stefanos a une manière bien à lui de se fixer des objec­tifs. Plutôt que de parler de titres et de trophées, le Grec semble se concen­trer sur de la comp­ta­bi­lité, celle de ses points ATP accu­mulés chaque mois, une façon comme une autre d’éva­cuer une certaine pres­sion autour de l’idée de remplir son palmarès.

« Tant que je suis capable de générer des points qui me placent dans une bonne posi­tion avant Turin (pour les finales ATP), j’en suis content. J’aime me pousser à bout tirer que ce soit à Roland Garros, Wimbledon ou l’US Open. Mon but est toujours de marquer le plus de points possible. Mon objectif mensuel est de gagner 1 000 à 1 200 points. Si j’y parviens, c’est super. Le reste, c’est mon tennis. : c’est ce sur quoi je me concentre. »

A 14H30, Stefanos affron­tera Sascha pour une place en finale.