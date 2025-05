Attendue à Rome pour enfin lancer sa saison sur terre battue, Paula Badosa n’a eu d’autres choix que de déclarer forfait une nouvelle fois. Insuffisamment remise de sa bles­sure au dos, la 10e joueuse mondiale a préféré ne prendre aucun risque.

Opposé à Alexandre Muller pour son entrée en lice, Stefanos Tsitsipas a donné des nouvelles rassu­rantes de sa compagne, en inter­view sur le court, après sa victoire.

« J’ai l’im­pres­sion qu’en ce moment, elle est très proche des 100% mais pas main­te­nant. J’ai fait de mon mieux pour la soutenir de toutes les manières possibles et imagi­nables. Elle seule connaît ses limites. Je pense qu’elle est intel­li­gente. Elle était très naïve et têtue quand c’est arrivé il y a environ deux ans. Elle voulait vrai­ment revenir le plus vite possible. Je me souviens lui avoir dit qu’elle se préci­pi­tait et qu’elle faisait les choses trop vite. Je suis heureux qu’elle ait appris à écouter son corps et qu’elle sache comment réagir à la douleur et à l’in­con­fort qu’elle peut ressentir. Je suis donc heureux qu’elle prenne le temps néces­saire pour être à 100 % », a commenté le double fina­liste en Grand Chelem, dans des propos rapportés par Tennis.com.

Sauf retour­ne­ment de situa­tion, Paula Badosa devrait faire son retour à la compé­ti­tion au WTA 500 de Strasbourg. Une excel­lente prépa­ra­tion pour Roland‐Garros, avec un plateau très relevé.