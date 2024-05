Un temps éjecté du top 10 mondial avant d’y faire son retour suite à son titre à Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas revient en force en prati­quant un tennis offensif et toujours aussi esthétique.

Interrogé en confé­rence de presse à Rome sur ses ambi­tions et notam­ment sur sa quête « éter­nelle » de la place de numéro 1 mondial, le Grec a replacé tout cela dans le contexte actuel.

« Je suis encore loin du compte. Oui, c’est ce que je dirais. Pourquoi pas ? Cela fait déjà quelques années que je pense à cette direc­tion. Je n’ai jamais vu de raison de ne pas pour­suivre mes rêves à ce niveau. Ce serait une béné­dic­tion si j’étais capable de conquérir et de réaliser ce rêve. C’est mon rêve depuis le premier jour où j’ai commencé à jouer au tennis profes­sionnel. Je suis heureux d’être revenu dans le top 10. Commençons par là. J’ai été en dehors du top 10 pendant un certain temps. Cela m’a fait un peu mal. C’est donc un grand senti­ment que d’être de retour. Je veux main­te­nant me fixer de nouveaux objec­tifs. Je veux atteindre de nouveaux sommets. Il m’en faut encore quelques‐uns. Vous voyez ce que je veux dire ? J’ai besoin de quelques victoires supplé­men­taires. J’ai besoin de quelques matchs plus impor­tants, plus diffi­ciles, où je devrai les endurer et les gagner. »