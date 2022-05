Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, ce sont un peu les meilleurs ennemis du circuit.

Ce fut très tendu entre les deux joueurs au moment de « l’af­faire » des pauses toilettes à Cincinnati en 2021. Depuis la Laver Cup où ils ont passé plusieurs jours ensemble au sein de la Team Europe, ils entre­tiennent des rela­tions cordiales même si leur riva­lité reste bien réelle.

Avant leur 12e face à face, en demi‐finales ce samedi à Rome (14h30), une semaine après la victoire de Zverev à Madrid au même stade de la compé­ti­tion, Tsitsipas a été élogieux envers l’Allemand, contre qui il mène 7–4.

« C’est un joueur qui me rend toujours les choses diffi­ciles quand nous nous affron­tons, il a de l’ex­pé­rience et cela me motive beau­coup de jouer contre lui. Je veux toujours montrer la meilleure version de moi‐même contre lui et j’en ai besoin pour gagner. Je sais que s’il est dans un bon jour, il fera peu d’er­reurs et je devrais prendre de très bonnes déci­sions. Sascha a commencé dans l’élite des années avant moi. Même si je ne sais pas si je l’ai montré, j’ai beau­coup de respect pour ce qu’il a accompli. »