1h43. C’est l’heure à laquelle a terminé le huitième de finale du Masters 1000 de Rome entre Stefanos Tsitsipas et Lorenzo Musetti, dans la nuit de mardi à mercredi. Après sa victoire en deux sets (7−5, 7–5, en 1h53 de jeu), le numéro 5 mondial ne s’est pas plaint de la program­ma­tion. Au contraire.

« C’était une journée bien remplie, je peux vous le dire. J’ai passé toute la journée sur les courts (il a égale­ment terminé son match contre Sonego, ndlr). Il fallait le faire, la pluie s’en est mêlée, donc je suis content que la journée se termine comme ça. J’ai fait de gros efforts aujourd’hui. Cette nuit en fait, pas aujourd’hui ! C’est merveilleux, déli­cieux même, de jouer de cette façon et je dois main­te­nant dormir un peu, me préparer. Demain (mercredi) est un jour de repos, donc je dois me ressourcer et me concen­trer sur le prochain match. »

Le Grec affron­tera Borna Coric jeudi pour une place dans le dernier carré.