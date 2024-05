En confé­rence de presse après sa défaite contre Nicolas Jarry en quarts de finale du Masters 1000 de Rome, Stefanos Tsitsipas a surtout parlé de lui plus que son adver­saire auteur d’un très grand match.

« J’ai l’im­pres­sion de lui avoir donné le match d’une certaine manière, j’ai l’im­pres­sion de m’être fait voler. Dans le sens où c’était vrai­ment le niveau mon jeu qui dictait le match. J’ai joué un tennis incroyable, j’ai fait un très bon travail, surtout au au début du match, j’ai montré que j’étais bien meilleur dans beau­coup de choses et que j’al­lais dans le bon sens et soudain, j’ai « chuté » et je n’ai pas pu retrouver le rythme que j’avais au début. Ce n’est pas une journée facile pour moi, car je pense vrai­ment que j’au­rais pu gagner ce match. J’ai fait beau­coup de choses de travers, j’ai beau­coup douté de moi. Je n’ai pas eu le courage et la capa­cité d’adap­ta­tion néces­saires pour prendre le match à mon compte. »